Heerenveen

Deutsche Fußballerinnen für Olympia qualifiziert

Von dpa

Die deutschen Fußballerinnen haben sich für die Olympischen Spiele in diesem Sommer qualifiziert. Das Ticket für Paris sicherte sich das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch durch ein 2:0 im Nations-League-Spiel um Platz drei gegen die Niederlande am Mittwochabend in Heerenveen.