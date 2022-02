Zhangjiakou

Denise Herrmann Biathlon-Olympiasiegerin über 15 Kilometer

Biathletin Denise Herrmann hat für das zweite deutsche Olympia-Gold bei den Winterspielen in China gesorgt. Die 33-Jährige aus Oberwiesenthal gewann am Montag in Zhangjiakou das Einzelrennen über 15 Kilometer.