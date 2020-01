Frankfurt/Main

Dax im Plus – Besonnene Reaktion auf Irans Vergeltungsschlag

Der iranische Vergeltungsangriff gegen die USA hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt nur kurz beunruhigt. Der Dax war zwar im frühen Handel um fast 1 Prozent in Richtung der Marke von 13 000 Punkten gefallen, erholte sich dann aber und drehte ins Plus. Am Ende stand der Leitindex 0,71 Prozent höher bei 13 320,18 Punkten. Der Kurs des Euro fiel: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1115 US-Dollar fest.