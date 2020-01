Köln

Danni im Dschungel-Finale – Raúl und Markus sind raus

Die Finalisten des RTL-Dschungelcamps stehen fest: Die Zuschauer wählten Auswanderer-Witwe Danni Büchner, Ex-Boxer Sven Ottke und DSDS-Gewinner Prince Damien am Abend in die Top Drei. Für den Schauspieler Raúl Richter und Antiquitätenhändler Markus Reinecke ist die Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ damit vorbei. Es kommt also nicht zum ersten rein männlichen Finale in der Geschichte der Sendung.