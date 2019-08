Kopenhagen

Dänische Regierung will kostenlose Plastiktüten verbieten

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen will die Ausgabe kostenloser Tragetaschen aus Plastik und Stoff verbieten. Außerdem sollten die Abgaben für Plastiktüten und Wegwerfbesteck verdoppelt werden, sagte die sozialdemokratische Regierungschefin in einem Interview der dänischen Zeitung „Politiken“. Für sie sei die Plastikverunreinigung zum Symbol einer Weltbevölkerung geworden, die nicht ordentlich auf ihre Erdkugel aufpasse, so Frederiksen. Die höheren Abgaben und das Verbot sollten erste Schritte bei der Auseinandersetzung mit diesem Problem sein.