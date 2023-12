Kopenhagen

Dänische Königin Margrethe II. kündigt Abdankung an

Die dänische Königin Margrethe II. will abdanken. Sie wolle am 14. Januar 2024 als Regentin zurücktreten, sagte die 83-Jährige bei ihrer im Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache am Sonntagabend.