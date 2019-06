Berlin

Cottbus empfängt den FC Bayern im DFB-Pokal

Titelverteidiger und Rekordsieger FC Bayern München spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten FC Energie Cottbus. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Vizemeister Borussia Dortmund tritt in einem nordrhein-westfälischen Duell beim Drittligisten KFC Uerdingen an. Der diesjährige Cup-Finalist RB Leipzig reist zum Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück. Die erste Runde wird vom 9. bis zum 12. August ausgetragen. Das Finale findet am 23. Mai 2020 in Berlin statt.