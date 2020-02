München

Coronavirus: Frau von Infiziertem in Deutschland angesteckt

In Deutschland hat sich die Frau eines Infizierten mit dem Coronavirus angesteckt. Damit ist die Gesamtzahl der Virennachweise auf 13 gestiegen – 11 im Zusammenhang mit der bayerischen Firma Webasto und zwei bei Rückkehrern aus China. Die Bundesregierung plant inzwischen, weitere Deutsche aus China zurückzuholen. Laut „Spiegel“ befinden sich in Stadt Wuhan noch rund 20 Deutsche. Möglicherweise sollen sie in einer Maschine mitreisen, die am Wochenende eine größere Gruppe von Briten ausfliegen soll.