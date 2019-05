München

Charles und Camilla auf dem Heimweg

München (dpa). Nach vier Tagen haben Prinz Charles und Herzogin Camilla ihre Deutschlandreise beendet. Der Flieger des britischen Thronfolgerpaars hob samt Entourage am Münchner Flughafen ab. In London wartet Charles' jüngstes Enkelkind auf die Großeltern. Archie, der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan, war am Montag geboren worden. Am Tag darauf hatten Charles und Camilla ihren Trip durch Deutschland begonnen. Zuerst stand Berlin auf dem Programm, danach Leipzig. Seit gestern war das royale Duo in Bayern unterwegs. Vor dem Abflug besuchten sie einen Bio-Bauernhof im oberbayerischen Glonn.