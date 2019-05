Bremen

CDU erstmals nach dem Krieg stärkste Kraft in Bremen

Die CDU ist in Bremen erstmals in der Nachkriegsgeschichte bei einer Landtagswahl stärkste Kraft geworden. Ihr Spitzenkandidat, der politische Quereinsteiger Carsten Meyer-Heder, erhob am Abend Anspruch auf den Posten des Regierungschefs im kleinsten Bundesland. Die SPD fuhr das schlechteste Ergebnis seit mehr als 70 Jahren ein. Zulegen konnten Grüne und Linke. AfD und FDP schafften es ebenfalls ins Landesparlament. Zwei Regierungsmehrheiten sind denkbar: Rot-rot-grün oder ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP.