Hannover

Cartoonist Uli Stein ist tot

Der Cartoonist Uli Stein ist tot. Der international bekannte Künstler sei vor einer Woche in seinem Haus bei Hannover gestorben, sagte Katja Seifert, Vorstand der Uli-Stein-Stiftung für Tiere in Not, am Freitag. Steins drollige Mäuse, Pinguine, Hunde und Katzen haben den Künstler bekanntgemacht.