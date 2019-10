Berlin

Bundesregierung sucht Wege für bessere Mobilfunkversorgung

Funklöcher vor allem auf dem Land sind ein großes Ärgernis in Deutschland. Die Bundesregierung will nun den Ausbau des schnellen Mobilfunks in der Fläche und entlang von Verkehrswegen voranbringen – auch mit staatlicher Hilfe. Das Kabinett beschloss Eckpunkte für eine Mobilfunkstrategie. Ziel ist den Eckpunkten zufolge, dass Deutschland beim Mobilfunk eine „internationale Spitzenposition“ auf Basis einer flächendeckenden 4G-Versorgung erreicht.