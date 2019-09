Melchow (dpa)

Brand in brandenburgischem Melchow – Zwei Personen vermisst

Melchow (dpa). Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Melchow in Brandenburg hat die Feuerwehr einen 57-Jährigen gerettet – zwei Menschen werden laut Polizei aber noch vermisst. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass sie in dem Haus gestorben seien, sagte ein Sprecher der Behörde. Alle drei Menschen sind Bewohner des Hauses. Bei den Vermissten handelt es sich um eine 48-Jährige und einen 56-Jährigen. Es waren nach Angaben der Polizei keine Kinder in dem Gebäude.