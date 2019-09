Berlin

Böhmermann SPD-Mitglied? Satiriker will sich morgen äußern

Der TV-Satiriker Jan Böhmermann wollte sich um den SPD-Vorsitz bewerben – Erfolg hat er damit ganz offensichtlich bisher nicht gehabt. Nach eigenen Worten ist er zwar SPD-Mitglied in Köthen geworden – da er aber dort nicht wohnt, reicht das nach Angaben des SPD-Landesverbands Sachsen-Anhalt nicht aus. Bei der Bundes-SPD hieß es zu möglichen weiteren Bewerbern um den Chefposten, es sei niemand neu zugelassen worden. Böhmermann klang heute bei Twitter so, als hätten seine Kandidatur-Pläne keinen Erfolg gehabt: Nach Ablauf der 18-Uhr-Frist kündigte er an, er werde morgen Mittag Stellung nehmen.