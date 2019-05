Los Angeles

Billie Lourd erinnert am „Star Wars“-Tag an Carrie Fisher

Die Schauspielerin Billie Lourd hat am „Star Wars“-Tag an ihre verstorbene Mutter Carrie Fisher erinnert. Lourd postete auf Instagram ein Foto von sich mit ihrer Mutter und schrieb in Emojis die Bildunterschrift „May The Fourth“. Fans der „Star Wars“-Reihe zelebrieren den 4. Mai als „Star Wars Day“. Die englische Aussprache des Datums erinnert an den typischen Spruch aus der Sternenkrieger-Saga „May the force be with you“ – auf Deutsch „Möge die Macht mit dir sein“.