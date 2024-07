Washington

US-Wahlkampf

Biden will Rückzug in Rede an Nation erklären

Von dpa

US-Präsident Joe Biden will sich am Mittwochabend (Ortszeit) in einer Rede an die Nation zu seinem Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen äußern. Das kündigte der 81 Jahre alte Demokrat auf der Plattform X an.