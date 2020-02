Sydney

Betrunkener Autofahrer tötet vier Kinder in Australien

Ein betrunkener Autofahrer ist in der australischen Metropole Sydney mit einem Geländewagen in eine Gruppe von Kindern gerast – mit tödlichen Folgen. Vier Kinder kamen bei dem Unfall ums Leben, drei weitere wurden verletzt, wie die Polizei des Bundesstaates New South Wales mitteilte. Bei dem 29 Jahre alten Fahrer wurden 1,5 Promille Alkohol im Blut gemessen – das Dreifache des zulässigen Grenzwerts. Der Mann wurde festgenommen, ihn erwartet eine Anklage wegen vierfachen Totschlags und diverser Verkehrsvergehen.