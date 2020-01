Houston

Berichte: Mindestens zwei Tote bei Explosion in Houston

Bei einer gewaltigen Explosion im texanischen Houston sind US-Medienberichten zufolge mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Den Angaben zufolge soll zudem ein Arbeiter vermisst werden. Das meilenweit zu hörende Geräusch und die Erschütterung schreckten Anwohner der US-Metropole in den frühen Morgenstunden auf, mehrere Häuser wurden in der Umgebung beschädigt. Nach Angaben der Einsatzkräfte eignete sich die Explosion in einem Gebäude im Nordwesten der Stadt. Die Polizei sperrte nach eigenen Angaben die Straßen rund um das betroffene Industrie-Gebäude.