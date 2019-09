Tirana

Bericht: Mehrere Verletzte durch Erdbeben in Albanien

Mehrere Erdbeben haben den Balkanstaat Albanien erschüttert. Laut Medienberichten wurden Dutzende Menschen verletzt. Das heftigste Beben hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 5,6. Das Zentrum des Bebens lag demnach sechs Kilometer nördlich der Hafenstadt Durrës in einer Tiefe von zehn Kilometern. Danach kam es laut USGS in derselben Region, die westlich der albanischen Hauptstadt Tirana liegt, zu weiteren Beben. Nach Informationen der albanischen Rundfunkanstalt RTSH kamen zunächst 37 Verletzte in Krankenhäuser.