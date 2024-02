Berlin

Bei Wahlwiederholung in Berlin SPD im Minus – CDU und AfD im Plus

Bei der teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin haben die Ampel-Parteien SPD und FDP deutliche Verluste erlitten – die mitregierenden Grünen konnten ihr Ergebnis von 2021 hingegen annähernd halten. Die Oppositionsparteien CDU und AfD legten in der Hauptstadt deutlich zu, wie nach der Auszählung aller Wahlbezirke auf der Internetseite der Landeswahlleitung ersichtlich war. Die Wahl war am Sonntag wegen organisatorischer Pannen in einem Fünftel der Berliner Wahlbezirke wiederholt worden.