Bayern im DFB-Pokal gegen Hoffenheim – Schalke gegen Hertha

Dortmund (dpa) – Cup-Verteidiger FC Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf die TSG 1899 Hoffenheim. In weiteren Bundesliga-Duellen spielt Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig, der FC Schalke 04 gegen Hertha BSC und Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die Partien werden am 4. und 5. Februar 2020 ausgetragen. Ausgelost wurden noch folgende Partien: 1. FC Kaiserslautern – Fortuna Düsseldorf, SC Verl – Union Berlin, 1. FC Saarbrücken – Karlsruher SC und Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart.