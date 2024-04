München

Bayern erstmals seit 2020 wieder im Champions-League-Halbfinale

Von dpa

Bayern München hat erstmals seit dem Sieg 2020 wieder das Halbfinale in der Champions League erreicht. Der deutsche Fußball-Rekordmeister siegte nach dem 2:2 im Hinspiel am Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel in der Allianz-Arena mit 1:0 gegen den FC Arsenal.