Dublin

Bayer Leverkusen verliert Finale der Europa League

Von dpa

Der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen hat das Finale der Europa League verloren. Das 0:3 am Mittwochabend in Dublin gegen den italienischen Club Atalanta Bergamo war die erste Pflichtspielniederlage für Leverkusen in dieser Saison.