Berlin

Barley zur SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl gewählt

Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley, führt die SPD als Spitzenkandidatin in die Europawahl am 9. Juni. Auf einer Delegiertenkonferenz in Berlin wurde sie am Sonntag mit 98,66 Prozent der Stimmen gewählt.