Los Angeles

„Avengers“-Stars mit Handabdrücken in Hollywood verewigt

Zahlreiche „Avengers“-Stars haben sich in Hollywood die Hände schmutzig gemacht. Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner und Filmproduzent Kevin Feige wurden im feuchten Zement vor dem TCL Chinese Theatre in der kalifornischen Filmmetropole mit ihren Handabdrücken und ihren Namen verewigt. Der passende Anlass für die werbeträchtige Aktion: am Vorabend hatte ihr neuer Superhelden-Film „Avengers: Endgame“ in Los Angeles Premiere gefeiert.