Archivierter Artikel vom 05.01.2020, 06:30 Uhr

Bozen

Auto fährt in Südtirol in Reisegruppe: Vermutlich sechs Deutsche tot

Ein Auto ist in Südtirol in eine Reisegruppe gefahren und hat sechs Menschen tödlich verletzt. Man gehe davon aus, dass die Opfer aus Deutschland kommen, sagte ein Polizeisprecher aus Bozen der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.