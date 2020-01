Leipzig

Ausschreitungen bei Indymedia-Demo in Leipzig

Bei der Demonstration gegen das Verbot der Plattform „Linksunten.Indymedia“ in Leipzig ist es am Abend zu Ausschreitungen gekommen. Vermummte Demonstranten zündeten immer wieder Bengalos und Böller, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Zudem zertrümmerten sie das Glas eines Wartehäuschens der Straßenbahn. Polizeifahrzeuge wurden mit Flaschen beworfen. Der Demozug stoppte daraufhin weit vor dem Endpunkt. Die Anmelderin beendete die Versammlung. Laut Polizei hatten sich 1300 Menschen an der Demo beteiligt.