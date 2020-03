Auch Fußball-Revierderby Dortmund gegen Schalke ohne Publikum

Dortmund (dpa) – Auch das Revierderby in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 an diesem Samstag soll ohne Zuschauer stattfinden. Das entschied die Stadt Dortmund wegen der Auswirkungen durch das Coronavirus am Dienstag.