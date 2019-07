Buenos Aires

Argentinischer Zeichner Mordillo ist tot

Der argentinische Zeichner Guillermo Mordillo ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren, wie seine Agentur in Amsterdam der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Menschen und Tiere mit Knollennasen waren das Markenzeichen des weltberühmten Karikaturisten. In den vergangenen Jahren publizierte Mordillo kaum noch in Medien. Über Kalender, Puzzles, Bücher für Groß und Klein, T-Shirts, Plüschtiere und Uhren fanden seine drolligen Figuren aber weiter viel Verbreitung.