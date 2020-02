Berlin

Altmaier trifft sich mit Betreibern von Steinkohlekraftwerken

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will sich angesichts von Kritik am Gesetz zum Kohleausstieg am Dienstag mit Betreibern von Steinkohlekraftwerken treffen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Teilnehmen sollen auch Verbände. Das Bundeskabinett hatte am vergangenen Mittwoch ein Gesetz auf den Weg gebracht, das den Ausstieg aus der Braun- und Steinkohle bis spätestens 2038 regelt. Umstritten sind Regelungen zur Entschädigung für das Abschalten von Steinkohlekraftwerken.