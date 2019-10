New York

Die Anleger am US-Aktienmarkt sind vorsichtig geblieben. Der Dow Jones, der zu Wochenbeginn die 27 000-Punkte-Marke zurückerobert hatte, ging mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 27 071 Punkte aus dem Tag. Der Eurokurs wurde zum Börsenschluss an der Wall Street mit 1,1111 Dollar gehandelt.

