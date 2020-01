Sydney

Absturz von Löschflugzeug in Australien befürchtet

Im Brandgebiet von Australien könnte ein Löschflugzeug abgestürzt sein. Der Kontakt zu dem Flugzeug, das in den Bergen im Bundesstaat New South Wales unterwegs war, brach ab, wie die Feuerwehr mitteilte. Es gab demnach Hinweise auf einen möglichen Absturz. Hubschrauber halfen bei der Suche. New South Wales ist besonders von den Buschfeuern betroffen, die seit Monaten im Südosten Australiens toben.