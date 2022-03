30 Tote nach Bombenanschlag in Moschee in Pakistan

Bei einem Bombenanschlag auf eine Moschee in Pakistan sind mindestens 30 Menschen getötet worden. 60 Verletzte seien in ein Krankenhaus in der nordwestlichen Stadt Peshawar gebracht worden, sagte ein Sprecher der Klinik am Freitag. Details waren zunächst unklar.