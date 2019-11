Bielefeld

20-Jähriger wird in Bielefeld von Nachtbus überrollt

Ein junger Mann ist am frühen Samstagmorgen in Bielefeld von einem Nachtbus überrollt und getötet worden. Der 20 Jahre alte Fußgänger lag nach ersten Erkenntnissen vermutlich auf der Straße in dem ländlichen Gebiet nahe der Ortschaft Vilsendorf, als ihn der Bus überfuhr, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach jetzigem Ermittlungsstand gehen die Beamten von einem Unfall aus, die Ursache war noch unklar. Der junge Mann aus Bielefeld starb noch an der Unfallstelle. Der Bus wurde sichergestellt.