Berlin

Wahlhelfer für Unentschlossene

Web-Tipp: Der Wahl-O-Mat zur Europawahl

Von dpa/tmn

i ILLUSTRATION - Den Wahl-O-Mat gibt es auch als App - er will Wählerinnen und Wählern die Programme der Parteien näherbringen. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Unsicher, wen Sie bei der Europawahl wählen sollen? Der Wahl-O-Mat zeigt in wenigen Klicks, welche Partei am ehesten zu den eigenen Positionen passt. So funktioniert die Wahl-Entscheidungshilfe.