Webseite liefert Natur pur für Zwischendurch

Anzeige

Berlin (dpa/tmn). Reißende Flüsse, Wasserfälle, Berge, Seen, nebelverhangene Täler oder Strände: Was in der realen Natur ein Blick- und Hörfang ist, fesselt die Sinne auch beim Anschauen eines Naturvideos.

Nach diesem Prinzip hat der Fotograf Phil Mosby seinen Nature Mixer konzipiert. Auf der Webseite sind mehr als vier Dutzend eindrucksvolle Naturvideos hinterlegt, in die man im Vollbildmodus eintauchen kann.

Slideshow durch wilde Natur

Das Vollbild startet man am einfachsten mit einem Klick auf das entsprechende Icon in der rechten oberen Bildecke. Die Videos lassen sich alle einzeln aufrufen oder als Slideshow starten, in der das Video alle zwanzig Sekunden wechselt: tiefe Eindrücke wilder Natur also in zufälliger Abfolge.

Den immersiven Effekt verstärken noch einmal drei Dutzend Natursounds als Untermalung für die Videos: Regen, Brandung, Vogelschreie, Wellen, fließendes, stürzendes und tropfendes Wasser oder knisterndes Lagerfeuer.

Eigener Sound-Mix zu den Videos

Zu jedem Video sind vier Tonspuren voreingestellt. Die Sounds lassen sich aber über die Audio Library frei ändern und in beliebiger Zahl sowie Lautstärke aufrufen und mischen. Wer ein Benutzerkonto anlegt, kann seine Mixe auch abspeichern.