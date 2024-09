Ein Polizist steht mit einem Poloshirt mit Aufschrift „Cyber Polizei“ an einem Computer in der Präventionsstelle Cyberkriminalität im Landeskriminalamt Niedersachsen (gestellte Szene). Die Cyberkriminalität sei im zurückliegenden Jahr erneut gestiegen, teilte Innenministerin N. Faeser bei der Vorstellung des «Bundeslagebildes Cybercrime 2023» am 13.05.2024 im Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mit. (zu dpa: «Versicherungen: Mehr Schäden durch Cyberangriffe») Foto: Julian Stratenschulte/DPA