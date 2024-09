Eileen DeFrancisco fotografiert die Kühltürme von Three Mile Island, dem Ort des schlimmsten kommerziellen Atomunfalls der USA. Rund 40 Jahre nach dem schweren Unglück in dem US-Atomkraftwerk Three Mile Island bei Harrisburg im Bundesstaat Pennsylvania hat die Anlage ihren Betrieb eingestellt. (zu dpa: «US-Reaktor soll für Microsoft-Rechenzentren wieder ans Netz») Foto: Joe Hermitt/DPA