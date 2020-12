Archivierter Artikel vom 08.05.2020, 04:30 Uhr

Cloud-Service

Umformulieren: Microsoft 365 schlägt ganze Sätze vor

Mit dem Schreibstil ist das so eine Sache. Was dem einen gefällt, muss dem anderen längst nicht wohl im Ohr klingen. Seinen Kundinnen und Kunden will Microsoft nun sprachliche Vorschläge machen.