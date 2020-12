Archivierter Artikel vom 28.04.2020, 10:54 Uhr

Berlin

Schutz vor Corona

Uber-Fahrzeuge bekommen Trennfolien

In die per Uber vermittelten Fahrzeuge in Deutschland werden angesichts der Coronavirus-Gefahr Trennfolien zwischen Fahrer und Passagieren eingebaut. Sie würden von allen Mietwagen-Partnern installiert, teilte Uber mit.