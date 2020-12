Archivierter Artikel vom 22.07.2020, 14:40 Uhr

Für iPhone und iPad

Top-Games: Als Brückenbaumeister oder Offroad-Profi beweisen

Komplizierte Brückenkonstruktionen über reißende Flüsse bauen oder Geländewagen durch unwegsames Gebiet steuern: Der Spielergemeinde wird in dieser Woche einiges abverlangt. Was hat sich in den iOS-Game-Charts getan?