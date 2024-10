Techniker arbeiten auf dem Oktoberfestgelände von einem Steiger aus an einem Sendemast für das Mobilfunknetz. (zu dpa: «Telekom schaltet im Sommer 2028 GSM-Mobilfunk (2G) ab»)

Techniker arbeiten auf dem Oktoberfestgelände von einem Steiger aus an einem Sendemast für das Mobilfunknetz. (zu dpa: «Telekom schaltet im Sommer 2028 GSM-Mobilfunk (2G) ab») Foto: Matthias Balk/DPA

Bonn (dpa). Die Deutsche Telekom will bis zum Sommer 2028 das veraltete Mobilfunknetz GSM (2G) einstellen. Voraussichtlich werde man zum 30. Juni 2028 den 2G-Mobilfunk komplett abschalten, teilte das Unternehmen in Bonn mit. Mobilfunk-Telefonate bei der Deutschen Telekom sind dann nur noch in den Netzen 4G (LTE) und 5G möglich.

Betroffen von der technischen Umstellung sind vor allem Besitzerinnen und Besitzer von alten 2G-Handys. Sie können mit diesen Geräten ab dem Sommer 2028 nicht mehr im Netz der Telekom telefonieren und müssen entweder auf ein Smartphone oder ein LTE-taugliches Einfach-Handy umsteigen.

Die Abschaltung des GSM-Netzes betrifft aber auch Dienste im Internet der Dinge. Dazu gehören etwa einige vernetzte Stromzähler oder Alarmanlagen, die noch über GSM online sind.