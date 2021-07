Telefónica: Datennutzung im Mobilfunk legt deutlich zu

Musik- und Filmstreaming nur über W-Lan? Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Nach Aussage von Telefónica Deutschland steigt der Datenverbrauch in Deutschland immer weiter an.

München (dpa). Der Datenverbrauch von Handynutzerinnen und -nutzern in Deutschland wird immer größer.

Das Telekommunikationsunternehmen Telefónica Deutschland teilte am Montag mit, dass im ersten Halbjahr 2021 rund eine Milliarde Gigabyte an Datenvolumen über das O2-Netz transportiert worden sei. Das waren etwa 50 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. In den Jahren davor war das prozentuale Wachstum ähnlich stark.

Hauptgrund für den Anstieg: Immer mehr Menschen nutzen auf dem Smartphone Video- oder Musikstreaming, auch wenn sie nicht im heimischen W-Lan sind. „Unsere Kunden buchen immer größere Datenpakete, um ihre digitalen Anwendungen unterwegs zu nutzen“, sagte Telefónica-Deutschlandchef Markus Haas. Der neue Mobilfunkstandard 5G werde das Datenwachstum weiter beflügeln.

Die 5. Mobilfunkgeneration (5G) ermöglicht viel schnellere Downloads und ruckelfreie Übertragung auch an Orten mit viel Publikum – dadurch wird das Handynutzen für Verbraucher komfortabler. Neue 5G-Anwendungen – etwa aus dem Bereich „Virtual Reality“ – haben zudem einen hohen Datenbedarf.

