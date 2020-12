Archivierter Artikel vom 15.07.2020, 10:18 Uhr

Berlin

Weltweit in 92 Märkten

Spotify expandiert in Russland und Osteuropa

Der Streamingdienst Spotify steigt in den russischen Markt ein. Daneben startet die Plattform für Musik, Hörspiele und Podcasts in zwölf weiteren Ländern in Europa, wie Spotify am Mittwoch mitteilte.