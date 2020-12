Sony enthüllt Aussehen der Playstation 5

Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 11:38 Uhr

Seit Monaten hat Sony häppchenweise Informationen über die mit Spannung erwartete Playstation 5 preisgegeben. Jetzt weiß man schließlich auch, wie sie aussehen wird. Nicht allen gefiel es – Sony schlug im Netz einiges an Spott entgegen.

New York (dpa). Sonys nächste Spielekonsole Playstation 5 wird es erstmals auch in einer Version ohne Disc-Laufwerk nur zum Herunterladen der Spiele geben.

Die „Digital Edition“ sieht dadurch auf ersten Bildern merklich schmaler aus als das Modell, das auch Spiele auf Blu-ray-Disc einlesen kann. Microsoft hatte im vergangenen Jahr bereits eine Variante seiner aktuellen Konsole Xbox One ohne Disc-Laufwerk eingeführt. Für die nächste Xbox Series X, die gegen die Playstation 5 antreten wird, wurden bisher keine solchen Pläne bekannt.

Die Konsolen beider Anbieter sollen nach bisherigen Plänen zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen. Die Corona-Krise scheint daran nichts geändert zu haben. Die Preise wurden bisher nicht bekannt.

Sony präsentierte in der Nacht zum Freitag erstmals auch das Aussehen der neuen Playstation. Während die Xbox Series X wie ein Monolith daherkommt, ist die PS5 zweifarbig, mit einem schwarzen Gehäusekern und einer gebogenen weißen Ummantelung drumherum. Sie kann sowohl senkrecht als auch waagerecht positioniert werden. Im Netz löste das auffällige Äußere einiges an Spott aus. Diverse Nutzer wickelten ein Blatt Papier um ihre Internet-Router, andere fühlten sich am das Heck des Sportwagens BMW i8, den Kragen der bösen Königin aus Disneys „Schneewittchen“, Saurons Turm aus „Herr der Ringe“ ,einen Aktenordner, einen Flugzeugträger oder schlicht einen Entenschnabel erinnert.

Sony stellt die Details zur Playstation 5 bisher häppchenweise vor. Zuletzt wurden im Frühjahr die technischen Daten vorgestellt. Die Konsole soll die hohe 8K-Bildauflösung für besonders scharfe Darstellung unterstützen und einen Flashspeicher aus eigener Entwicklung des Konzerns haben. Sony stellte am Donnerstag auch diverse Spieletitel für die PS5 vor. Darunter sind unter anderem ein neues Game der „Resident-Evil“-Reihe sowie „Grand Theft Auto V“.