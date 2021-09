Samsung Pay unterstützt Gemeinschaftskonten

Schwalbach/Taunus (dpa/tmn) – Samsungs Smartphone-Bezahldienst Pay unterstützt ab sofort Gemeinschaftskonten. Mit der neuesten Version der Samsung-Pay-App können sich nun etwa auch Partner oder Familien mit einem gemeinsamen Girokonto registrieren und dieses mit ihren Smartphones oder Smartwatches verknüpfen, wie das Unternehmen mitteilt. Bislang war die Nutzung von Samsung Pay nur in Verbindung mit Einzelkonten möglich gewesen.

Allen, die Samsung Pay bereits mit unterschiedlichen Konten nutzen, dies aber eigentlich über ein Gemeinschaftskonto tun wollen, bietet das Unternehmen nach eigenen Angaben eine unkomplizierte Lösung: Per Chat, E-Mail oder Telefon soll der Kundenservice beim Wechsel von Einzel- auf Gemeinschaftskonten helfen.

Samsung Pay funktioniert nur auf Geräten des koreanischen Herstellers – aber nicht auf jedem. Als kompatibel nennt Samsung die meisten seiner Smartphones mit deutscher Anbieter-Softwareversion, Android ab Version 9, NFC-Nahfunkchip und biometrische Sperrmethoden, zudem seine Galaxy-Smartwatches.

Im Geschäft bezahlt man per Smartphone, indem man das entsperrte Gerät an das Bezahlterminal hält – ganz genau so, wie man es mit Kredit- oder Girokarten macht, in denen auch ein NFC-Chip für kontaktloses Bezahlen steckt. Zumindest im Inland fallen für kontaktlose Zahlungen in aller Regel keine Gebühren an.

