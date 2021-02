Spiele-Charts

„Pokémon Go“ meldet sich bei iOS-Gamern zurück

Dass es „Pokémon Go“ zurück in die Top Ten schafft, dürfte nicht nur am schönen Wetter liegen. Denn vor wenigen Tagen stand mit der Kanto-Tour mal wieder ein Großevent auf dem Programm. An die Spitze gelangt allerdings ein ungewöhnliches Parcours-Spiel.