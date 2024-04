«Open Roads»: Ein Roadtrip durch die Vergangenheit

Anzeige

Berlin (dpa/tmn). Nach dem Tod ihrer Großmutter müssen Tess und ihre Mutter Opal ihr Haus verkaufen und ausziehen. Auf dem Dachboden entdecken sie ein Tagebuch mit einem Familiengeheimnis, das sie zu einem verlassenen Sommerhaus führt. Was als einfacher Roadtrip beginnt, entwickelt sich zu einer Reise durch die Vergangenheit und der beeindruckenden Landschaft entlang der amerikanisch-kanadischen Grenze.

Eine Welt voller Details

Die Schöpfer von «Gone Homes» und «Tacoma» entführen die Spielerinnen und Spieler in ein neues Abenteuer im Mystery-Thriller-Genre. Das Gameplay von «Open Roads» begeistert mit seinem Einfallsreichtum und packenden Erzählweise. Während Tess und Opal das alte Sommerhaus erkunden und den Geistern der Vergangenheit begegnen, entwickelt sich eine spannende Geschichte. Auf ihrem Weg finden sie Hinweise und gewinnen neue Erkenntnisse. Auch ihre Beziehung zueinander verändert sich, und Spielerinnen und Spieler können durch ein interaktives Dialogsystem aktiv Einfluss auf den Verlauf der Geschichte und die Entwicklung der Beziehungen zwischen Tess und Opal nehmen.

Zwischen 3D-Realität und 2D-Nostalgie

SCREENSHOT – Das alte Sommerhaus verbirgt Erinnerungen und Geheimnisse. Foto: Fortyseven/Annapurna Interactive/Fortyseven/Annapurna Interactive/dpa

Das Spiel bietet eine mitreißende Geschichte über Familie, Vergangenheit und Veränderung in einer ruhigen Atmosphäre, die es den Spielern ermöglicht, sich ungestört in die Handlung zu vertiefen, ohne von Hektik oder übermäßiger Spannung überwältigt zu werden. Man übernimmt die Rolle von Tess und erkunden aus der Ego-Perspektive Orte wie das Haus der Großmutter. Man durchsucht Umgebungen, löst kleine Rätsel, wie das Finden von Schlüsseln oder das Öffnen von Türen. Das Spiel vereint geschickt detaillierte 3D-Settings mit liebevoll gestalteten 2D-Charakteren im Geiste des Nintendo DS und vermittelt so subtil das Gefühl, in die 2000er Jahre zurückversetzt zu werden.

SCREENSHOT – Zwischen 3D-Realität und 2D-Nostalgie erkunden die Spieler Orte, die atmosphärisch an die 2000er Jahre erinnern. Foto: Fortyseven/Annapurna Interactive/Fortyseven/Annapurna Interactive/dpa

Trotz seiner kurzen Spieldauer von vier bis fünf Stunden und des abrupten Endes bietet «Open Roads» eine fesselnde Spielerfahrung. Es fühlt sich fast so an, als ob man direkt Teil der Geschichte ist und die Ereignisse hautnah miterlebt.

SCREENSHOT – Die Beziehung zwischen der 16-jährigen Tess und ihrer Mutter Opal wächst an den Aufgaben. Foto: Fortyseven/Annapurna Interactive/Fortyseven/Annapurna Interactive/dpa

«Open Roads» ist für PC, Nintendo Switch, PlayStation- und Xbox-Konsolen erhältlich und kostet etwa 19 Euro.

SCREENSHOT – Das Spiel «Open Roads» bietet ein mitreißendes Mystery-Abenteuer. Foto: Fortyseven/Annapurna Interactive/Fortyseven/Annapurna Interactive/dpa