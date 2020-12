Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 16:35 Uhr

Nachhaltigkeit

Online weniger bestellen ist mehr

Onlineshopping macht Spaß, Umweltschutz nicht. So eine simple Formel hat keine Zukunft. Es kommt künftig darauf an, Einkaufen und Nachhaltigkeit zu verbinden. Und das ist gar nicht so schwer.