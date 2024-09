Köln/Berlin

Trading-Card-Game

Neues Handyspiel für Pokémon-Sammelkarten kommt Ende Oktober

Von dpa/tmn

i Am 30. Oktober soll mit «Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket» eine App-Version des beliebten Kartenspiels für Android und iOS erscheinen, die auf virtuelle Karten setzt. (zu dpa: «Neues Handyspiel für Pokémon-Sammelkarten kommt Ende Oktober») Foto: Creatures Inc./DPA

Sammelkartenspiele sind im Trend – so sehr, dass es ganze Youtube-Kanäle fürs Öffnen von Kartenpacks gibt. Diesen Erfolg will Pokémon nun auch auf virtuelle Karten übertragen – per App.